Nach Tod von Pamela Bach: Tochter Taylor teilt rührende Worte

Sie wird Schwester Hayley «für immer beschützen»

Des Weiteren erklärte sie in ihrer rührenden Botschaft: «Du bist meine beste Freundin, mein ganzes Herz, mein Ein und Alles.» Sie verspreche ihrer Mutter, dass sie sie stolz machen und sie jeden Tag feiern werde. Ihre sieben Monate alte Tochter London, die sie mit ihrem Ehemann Madison Fiore teilt, werde «alles darüber wissen, wie unglaublich» ihre Grossmutter gewesen sei, betont Hasselhoff–Fiore, die auch ihre jüngere Schwester Hayley Amber Hasselhoff (32) «für immer beschützen» wolle. Am Ende fügte sie an: «Mama, ich liebe dich so sehr. Der Schmerz ist unerträglich, aber ich werde für dich stark sein und die Erinnerung an dich bewahren, bis wir uns wiedersehen, meine Schöne.»