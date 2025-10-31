Nach Tod von Robert De Niros Enkelsohn: Fünf Festnahmen in New York

Leandro De Niro–Rodriguez starb am 2. Juli 2023 in seiner Wohnung. Er wurde 19 Jahre alt. Seine Mutter Drena De Niro machte öffentlich, dass ihr Sohn offenbar an einer Tablettenüberdosis gestorben war. Auf Instagram schrieb sie damals: «Jemand hat ihm mit Fentanyl versetzte Pillen verkauft. Ein Versehen war das nicht, die Dealer wussten, dass die Pillen mit dem gefährlichen Stoff gestreckt waren.» Leandro, der wie sein Grossvater Robert De Niro als Schauspieler tätig war, hatte unter anderem in «A Star is Born» (2018) mitgespielt.