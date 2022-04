Nach Tod von Taylor Hawkins: Foo Fighters sagen Grammy-Auftritt ab

Die Foo Fighters werden nicht bei den Grammy Awards 2022 performen. Nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins (1972-2022) hat die Rockband ihren Auftritt bei der Preisverleihung in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas am kommenden Sonntag abgesagt. Das hat ein Sprecher «Billboard» bestätigt. Die Band ist dieses Jahr bei dem Musikpreis in drei Kategorien nominiert und könnte für die beste Rock-Performance («Making A Fire»), den besten Rock-Song («Waiting On A War») und das beste Rock-Album («Medicine At Midnight») ausgezeichnet werden.