Nach Tod von Uhura: Diese «Raumschiff Enterprise»-Stars leben noch

George Takei

Der Amerikaner mit japanischen Wurzeln spielte in «Raumschiff Enterprise» den Steuermann Hikaru Sulu. Bis heute ist Takei (85) als Schauspieler aktiv. 2019 wirkte er in der zweiten Staffel der Serie «The Terror» mit. Darin geht es um Japaner, die nach dem Angriff auf Pearl Harbour in den USA interniert wurden. Takei erlebte dies selbst als Kind mit. Erst 2005 outete sich der Darsteller als homosexuell. In den sozialen Medien setzt er sich aktiv für die Rechte von Homosexuellen und gegen Rassismus ein.