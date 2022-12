Psychologische Unterstützung privat und am Set von «The Son»

Dennoch litt Hugh Jackman an Schlaflosigkeit. «Mir wurde klar, wie verletzlich ich war.» Er nahm privat psychologische Hilfe in Anspruch. Doch auch am Set standen Psychologen bereit, damit die Schauspieler aufgrund des mental fordernden Themas Ansprechpartner haben. «Das war das erste Mal, dass ich so etwas bei einem Film gesehen habe», berichtete Jackman. «Und die Leute haben es auch genutzt».