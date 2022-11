Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass sich am Set des Westerns «Rust» eine fürchterliche Tragödie abgespielt hat. Eine Waffe in der Hand von Schauspieler Alec Baldwin (64) tötete Halyna Hutchins (1979-2021), die Kamerafrau des Films. Seit diesem schicksalhaften Oktobertag in New Mexico dauert die juristische Aufarbeitung des Vorfalls an. Nun hat erstmals Todesschütze Baldwin selbst Klage erhoben, wie «CNN» berichtet. Der Darsteller verklagt demnach die Waffenmeisterin des Films, einen Regieassistenten und weitere Crew-Mitglieder wegen Fahrlässigkeit.