Mehrere Klagen gegen Alec Baldwin eingereicht

Während der Dreharbeiten wurde Hutchins von einer Kugel aus einer Schusswaffe getroffen. Regisseur Souza wurde ebenfalls verletzt. Baldwin hatte sich auf eine Szene vorbereitet, als er die Waffe in Richtung der Kamerafrau gehalten hatte und sich ein Schuss löste. Baldwin wurde am 31. Januar 2023 offiziell und in zwei Fällen angeklagt.