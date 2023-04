Sowohl Souza als auch Baldwin werden an das Filmset zurückkehren, um den Film fertig zu stellen, heisst es weiter. Im Herbst 2022 einigte sich Baldwin mit dem Witwer Matthew Hutchins (38) auf eine Schadensersatzzahlung in nicht bekannter Höhe. Ausserdem vereinbarten die beiden, dass der Hinterbliebene bei «Rust» die Rolle des ausführenden Produzenten übernehmen wird. Bereits im Februar 2023 wurde bekannt, dass die Dreharbeiten nicht am Ort des Unfalls, der Bonanza Creek Ranch im US-Bundesstaat New Mexico, zu Ende gebracht werden, sondern das Set in Montana neu aufgebaut werden würde.