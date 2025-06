Nach Tour-Absage: The Rolling Stones sollen an neuem Album arbeiten

Das Album wäre sicher eine kleine Entschädigung für viele Fans, die darauf hofften, die Band in diesem Jahr live erleben zu können. Doch im Februar hatte die Nachricht für Aufsehen gesorgt, dass die Rolling Stones ihre für 2025 geplante Europatour absagen und auf 2026 verschieben wollen. Die Tour sollte die Band auch nach Deutschland führen. Geplant waren unter anderem Auftritte im Münchner Olympiastadion sowie in Berlin Anfang Juli. Auch Konzerte in London, Barcelona, Amsterdam, Paris und Kopenhagen standen auf dem vorläufigen Tourplan.