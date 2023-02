Deswegen trennte sich Shawn Mendes von seinen Locken

Mittlerweile sei er an einem Punkt angekommen, wo er an neuer Musik arbeiten möchte. Mendes fühle sich bereit, «ein paar Songs zu schreiben». Das sei für ihn aufregend. Ausserdem thematisiert er in dem Gespräch seinen neuen Look, der ebenfalls mit seinen Problemen in Zusammenhang steht. Er trennte sich von seinen markanten Locken und trägt seine Haare jetzt raspelkurz. Für ihn eine Art Neuanfang: «Ich hatte einfach das Bedürfnis, mich selbst ein wenig wachzurütteln.» Zudem sei er der Meinung: «Jeder sollte wissen, wie er mit einem rasierten Kopf aussieht.»