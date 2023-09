Nach Tour-Unterbrechung: Hochschwangere Kourtney Kardashian war wohl im Krankenhaus

Shows in Glasgow, Belfast und Dublin verschoben

«Wegen einer dringenden Familienangelegenheit musste Travis nach Hause in die Staaten zurückkehren», teilte die Band in den sozialen Medien am 1. September mit. Auftritte in Glasgow, Belfast und Dublin mussten daher verschoben werden. Wann er nach Europa zurückkehrt und frische Termine für die Shows sollen sobald wie möglich mitgeteilt werden.