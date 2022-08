«Tatsächlich hat sie ihn sogar dazu ermutigt, weil sie weiss, wie wichtig ihm seine Karriere ist», will die Seite von einem Vertrauten der Sängerin und Schauspielerin erfahren haben. Demnach habe Affleck nicht mehr damit gerechnet, noch einmal so gefragt in der Traumfabrik zu sein. Diese Chance wolle er nach diversen Fehltritten in der Vergangenheit nun auf keinen Fall leichtfertig verspielen. Als sein Vorbild diene hierzu einmal mehr seine Ehefrau: «Zu sehen, wie viel sie in nur einem Tag erreicht, treibt ihn an.»