Nach Trennung: Collien Fernandes feiert Heiligabend ohne ihre Tochter

«Irgendwie seltsam» findet Fernandes besonders die Vorstellung, Heiligabend nicht mit ihrer Tochter zu verbringen. Schon am ersten Weihnachtsfeiertag treffen sie und der 2012 geborene Teenie sich aber schon wieder, wie sie sagt. Auch das wird demnach bei ihren Eltern stattfinden. Diese Situation sei für alle neu, daher gebe es noch keine Tradition oder Routine. «Schliesslich habe ich die letzten 15 Jahre in einer anderen Familienkonstellation gefeiert», fasst sie zusammen.