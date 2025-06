Nach Trennung: Marie Nasemann und Sebastian Tigges setzen Podcast fort

Die zweifachen Eltern stehen vor der Herausforderung, eine neue Form des Zusammenlebens mit ihren beiden Kindern zu finden. Aktuell haben sie ein «2–2–5–5»–System etabliert, in dem sie jeweils abwechselnd in ihren neuen getrennten Wohnungen zwei und fünf Tage am Stück mit ihrem Sohn (geb. 2020) und ihrer Tochter (geb. 2021) verbringen. «Das Loslassen fällt mir schwer, wenn ich sie dann hatte», gibt der 40–Jährige zu. Die einstige «GNTM»–Kandidatin kann das nachvollziehen: «Man hat auf einmal das Gefühl, jetzt fehlt mir ein Bein oder so.»