Nach Trennung: Mross und Woitschack hatten «ein bewegendes Jahr»

Zu viele «Herausforderungen» für Mross und Woitschack

Am 11. November hatten Mross und Woitschack ebenfalls bei Instagram in einem gemeinsamen Statement verkündet, dass sie «getrennt und doch zusammen, Individuen und doch eine Einheit» seien. Das Leben habe einfach zu viele «Herausforderungen» für sie bereit gehalten. «Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung», hiess es in dem Beitrag unter anderem weiter.