Nach Trennung: Rod Stewarts Sohn Sean soll Ex von Charlie Sheen lieben

Insider berichtet von täglichen Streitigkeiten

Der 43–Jährige lebt laut der britischen «Daily Mail» bereits seit «mehreren Monaten» von seiner Frau, Tochter des 2015 verstorbenen Filmproduzenten Jerry Weintraub, getrennt. Die beiden kennen sich seit der High School und heirateten am Valentinstag 2023 in der Little Church of the West in Las Vegas. «Ihnen ging es lange so gut, aber dann ging es Anfang des Jahres drunter und drüber», zitierte die Zeitung einen Insider. «Ihnen wurde klar, dass sie nicht zueinander passten, nachdem sie anfingen, viel über alltägliche Dinge zu streiten.»