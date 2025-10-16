Nach Trennung: «Sommerhaus»-Star Sarah Joelle Jahnel in der Klinik

Anwalt spricht von Drohungen und Provokationen

Der Klinikaufenthalt erfolgte nur kurz nachdem Jahnel die Trennung von ihrem langjährigen Partner öffentlich gemacht hatte. Ihr Rechtsanwalt Thomas Bodis bestätigte dem Blatt die Einweisung: «Im Namen meiner Mandantin möchte ich klarstellen, dass sie sich derzeit in einer Klinik befindet, um zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu schöpfen und ihre Gesundheit zu stabilisieren.» In den vergangenen Wochen sei Jahnel «wiederholt Ziel von psychischer Belastung, Drohungen und gezielten Provokationen» gewesen, die sie «emotional stark getroffen» hätten.