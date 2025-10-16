Nach Trennung: «Sommerhaus»-Star Sarah Joelle Jahnel in der Klinik

Sarah Joelle Jahnel (36) kämpft mit den Folgen ihrer zerbrochenen Beziehung. Die Reality–TV–Darstellerin liess sich laut «Bild»–Zeitung Anfang dieser Woche in eine Kölner Klinik einliefern. Der Grund: starke psychische Belastung nach der Trennung von ihrem «Das Sommerhaus der Stars»–Partner Ersin (37).
Anwalt spricht von Drohungen und Provokationen
Der Klinikaufenthalt erfolgte nur kurz nachdem Jahnel die Trennung von ihrem langjährigen Partner öffentlich gemacht hatte. Ihr Rechtsanwalt Thomas Bodis bestätigte dem Blatt die Einweisung: «Im Namen meiner Mandantin möchte ich klarstellen, dass sie sich derzeit in einer Klinik befindet, um zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu schöpfen und ihre Gesundheit zu stabilisieren.» In den vergangenen Wochen sei Jahnel «wiederholt Ziel von psychischer Belastung, Drohungen und gezielten Provokationen» gewesen, die sie «emotional stark getroffen» hätten.
Besonders belastend: der anhaltende Konflikt mit ihrem Ex–Partner auch nach der Trennung. «Leider kam es im weiteren Verlauf auch zu Verbreitungen von Halbwahrheiten und privaten Informationen durch Personen aus ihrem früheren Umfeld», so Bodis weiter. Die einstige «DSDS»–Kandidatin habe sich daher «bewusst entschieden, sich vorübergehend vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um Heilung und Abstand zu finden».
Trennung von «Sommerhaus»–Partner
Sarah Joelle Jahnel und Ersin hatten sich nach den Dreharbeiten zu «Das Sommerhaus der Stars» getrennt. In der RTL–Show, in der sie aktuell noch als Paar zu sehen sind, werden ihre Beziehungsprobleme bereits überdeutlich. Auf Instagram erklärte Jahnel dann vor einigen Tagen, sie habe wegen Beweisen für Ersins Untreue nach drei Jahren den Schlussstrich gezogen.
Ob sie wegen ihrer psychischen Belastung an der Wiedersehens–Show vom «Sommerhaus» teilnehmen und ihrem Ex–Partner gegenübertreten wird, ist noch nicht klar. Ein RTL–Sprecher erklärte: «Wir gehen nach jetzigem Stand noch davon aus, dass Sarah Joelle an der Wiedersehens–Show teilnimmt.»