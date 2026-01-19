Nach Trennung: Tochter Charly ist Daniel Aminatis Lichtblick

Daniel Aminatis (52) Leben steht Kopf. Im Dezember machte seine Noch–Ehefrau Patrice Aminati (30) die Trennung nach drei Ehejahren öffentlich. In diesen schwierigen Zeiten gibt ihm die gemeinsame Tochter Charly (3) Halt und Hoffnung, wie der Moderator auf Instagram erklärt.
«In Momenten der Fragilität, wenn die Dunkelheit dir das Gefühl gibt, es ginge nicht weiter, ist es so wichtig, dich auf das zu besinnen, was in dir Heilung verspricht – auf die Dinge, die dir guttun, und auf die Menschen, denen du wichtig bist und dich wertschätzen», schreibt er zu einer Bilderreihe von sich und dem kleinen Mädchen. «Danke für die wunderbare Zeit, mein Herz», ergänzt er.
Die Fotos zeigen das Vater–Tochter–Gespann im Schnee, im Schwimmbad und auf einem Karussell. Weitere Aufnahmen zeigen Aminati, wie er Charly in den Armen hält, oder wie er fröhlich in die Kamera winkt, während er sie an der Hand führt.
Daniel Aminati will an Ehe festhalten
Bereits kurz nach Bekanntgabe der Trennung hatte Aminati in einem Instagram–Beitrag betont, wie wichtig die gemeinsame Tochter für ihn sei. Er sei dankbar für die gemeinsame Zeit mit Patrice und «vor allem für das grösste Geschenk, welches Patrice und ich uns geschaffen haben – unsere wunderbare Tochter Charly».
Trotz der Trennung will er am Familienglück festhalten. Die Ehe hält er nicht für verloren. «Natürlich kämpfe ich um meine Ehe. Patrice ist meine Traumfrau. Auch wenn ich sie gerade nicht wiedererkenne», sagte er der «Bild am Sonntag». Die Trennung sei für ihn überraschend gekommen. «Es gab keine konkrete Auseinandersetzung, es flog kein Porzellan. Wir haben seit Jahren alles gemeinsam gemacht. Privat und auch vieles beruflich.»
Patrice Aminati malte hingegen ein anderes Bild. «Es ist uns trotz vieler Gespräche zwischen uns, professioneller Hilfe von Familientherapeuten, Psychologen und Mediatoren, in vielen Jahren nicht gelungen, in unserer Ehe eine gemeinsame Sprache, Tagesabläufe oder Traditionen zu finden», erklärte sie im Gespräch mit «Bild». Die Trennung könne «ihn nicht überrascht haben», betonte sie.