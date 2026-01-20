Nach Trennung: Tochter Charly ist Daniel Aminatis Lichtblick

«In Momenten der Fragilität, wenn die Dunkelheit dir das Gefühl gibt, es ginge nicht weiter, ist es so wichtig, dich auf das zu besinnen, was in dir Heilung verspricht – auf die Dinge, die dir guttun, und auf die Menschen, denen du wichtig bist und dich wertschätzen», schreibt er zu einer Bilderreihe von sich und dem kleinen Mädchen. «Danke für die wunderbare Zeit, mein Herz», ergänzt er.