«Es war so schmerzhaft. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich sterben würde», erinnert sie sich an die schwere Zeit zurück. Sie sei in den nächsten 18 Jahren in einem Teufelskreis gefangen gewesen, «in dem ich es einfach nicht richtig hinbekommen habe». Aber nun, zwanzig Jahre später, habe sie endlich ihr Happy End bekommen. Im Juli gab sich das Paar im kleinsten Kreis in Las Vegas das Jawort. Später folgte eine grosse Hochzeit mit Familie und Freunden.