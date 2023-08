Nach Trennung von Britney Spears: Sam Asghari treibt seine Karriere voran

Sam Asgharis bisherige Schauspiel–Engagements

In den vergangenen Jahren war Asghari, der seit 2016 eine Beziehung mit Sängerin Spears führte, bereits in einigen Neben– oder Gastrollen in grossen US–Produktionen zu sehen. So trat er in einer Episode der Actionserie «Special Ops: Lioness» (2023) auf, die derzeit auf dem Streamingdienst Paramount+ erscheint.