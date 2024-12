Nach Trennung von Gerard Piqué fand Shakira Halt bei Chris Martin

«Er hat jeden Tag nach mir gesehen»

Martin sei ihr in dieser Zeit eine grosse Hilfe gewesen: «Er war für mich da, als ich mich getrennt habe und mein Herz gebrochen war», so Shakira, die seit langer Zeit mit dem 47–Jährigen befreundet ist. «Er hat jeden Tag nach mir gesehen, wie es mir geht, hat mir unterstützende Worte sowie Kraft und Weisheit geschickt.» Für sie sei er eine Person, die das Leben durch eine andere Brille sehe. Martin sei sehr einfühlsam, was die Bedürfnisse anderer Menschen anbelange. Er sei sehr empathisch, so Shakira.