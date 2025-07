Nach Trennung von ihrem Mann: Datet Sia jetzt einen Realitystar?

Sia ist bereits zweifache Grossmutter

Am 18. März soll sich Sia von ihrem zweiten Ehemann Daniel Bernad getrennt haben. Das US–amerikanische Magazin «People» zitierte aus den Gerichtsdokumenten, in denen «unüberbrückbare Differenzen» als Grund für die Trennung angegeben worden sei. Die Unterlagen enthüllten auch, dass die «Titanium»–Sängerin in aller Stille ein Kind mit ihrem Noch–Ehemann bekommen hatte. Demnach kam Sohn Somersault Wonder am 27. März 2024 zur Welt. Für ihn beantragte die Australierin das rechtliche und physische Sorgerecht. Sie werde jedoch ein «Besuchsrecht» für ihren Noch–Mann in Betracht ziehen, mit dem sie seit 2021 zusammen war.