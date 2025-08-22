Nach Trennung von Jasna Fritzi Bauer: Katharina Zorn auf Wohnungssuche

Überraschende Trennung im Juli

Im Juli 2025 folgte dann die überraschende Trennung. «Ich möchte euch mitteilen, dass Katharina und ich in Zukunft getrennte Wege gehen. Wir bitten euch darum, unsere Privatsphäre zu respektieren», schrieb Bauer in einer Instagram–Story. Ein Statement, das offenbar nicht abgesprochen war. Kurz darauf meldete sich auch Zorn zu Wort: «Heute Morgen bin ich aufgewacht und das Leben war anders.» Ihr Handy sei ausgeschaltet gewesen, und sie sei von einer Flut an Nachrichten überrascht worden. «Ich wusste nichts davon, was gestern passiert ist. Unsere Trennung so gestern öffentlich zu machen, war nicht meine Entscheidung, & dass das heute so geschieht, hat mich kurz aus der Bahn geworfen.»