Nach Trennung von Keith Urban: Nicole Kidman glänzt auf dem Laufsteg

Neuer Auftritt nach Trennung von Keith Urban

Damit feierte Nicole Kidman nach der Trennung von Keith Urban (58) erneut einen grossen Auftritt. Bereits Anfang Oktober war sie wenige Tage nach Bekanntwerden des Scheiterns ihrer Ehe zum ersten Mal wieder öffentlich in Erscheinung getreten. Die Schauspielerin nahm damals an einer amFAR–Auktion in Dallas teil. Dort überreichte sie ihrem «Lioness»–Kollegen, Drehbuchautor und Regisseur Taylor Sheridan (55), einen Preis. Kurz darauf reiste der Hollywoodstar nach Europa und war auf der Paris Fashion Week zu Gast.