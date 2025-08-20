Nach Trennung von Pietro Lombardi: Erste Worte von Laura Maria Rypa

«Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit.» Dazu erklärt sie: «Mir ist es wichtig, meinen Partnern gegenüber zuverlässig zu bleiben und meine Kooperationen einzuhalten.» Nach und nach werde sie wieder in ihre Routine zurückfinden und arbeiten. «Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt», richtet sie sich an ihre über 950.000 Follower und ergänzt ein rotes Herz.