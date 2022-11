Liam Hemsworth (32) hat sich bei der Premiere seines neuen Films «Poker Face» erstmals mit Freundin Gabriella Brooks (26) auf dem roten Teppich gezeigt. Für ihr Red-Carpet-Debüt in Sydney warfen sich die beiden ordentlich in Schale: Der Schauspieler trug einen schwarzen Anzug, ein weisses Hemd, eine schwarze Krawatte und schwarze Schnürschuhe. Seine Partnerin erschien in einem ärmellosen, goldenen Maxikleid mit Rollkragen. Dazu kombinierte sie Pumps und Schmuck in derselben Farbe. Das Haar war zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt.