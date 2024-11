Nach Trump-Sieg: Entbrennt wieder Streit um Prinz Harrys Visum?

Im September hatte ein US–Richter entschieden, dass Prinz Harry (40) ein «berechtigtes Interesse an Privatsphäre» in Bezug auf seine Einwanderungspapiere habe. Daher sollten die Unterlagen privat bleiben. Nile Gardiner von der Heritage Foundation, einer rechtskonservativen Denkfabrik, ist nach Donald Trumps (78) Erfolg bei der Präsidentschaftswahl der Ansicht, dass man jetzt mit «hoher Wahrscheinlichkeit» dazu in der Lage sein werde, die Entscheidung erfolgreich anzufechten.