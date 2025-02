Nach Tweet-Skandal: Karla Sofá Gascón wird an Oscars teilnehmen

Netflix soll für Teilnahme zahlen

Besonders brisant: Netflix soll die Kosten ihrer Teilnahme an der Reiseverleihung übernehmen. Der Streamingdienst hatte Gascón Anfang Februar wegen der Tweet–Kontroverse aus seiner Werbekampagne für die Oscars entfernt. Zudem hiess es, sie werde nicht an bevorstehenden offiziellen Terminen für den Film teilnehmen. «Emilia Pérez» wurde für Netflix produziert und ist bei den Oscars in insgesamt 13 Kategorien nominiert. Der spanischsprachige Film ist der am häufigsten nicht–englischsprachige Film aller Zeiten bei den Oscars und Gascón die erste trans Frau, die für einen Oscar als beste Schauspielerin nominiert worden ist.