1991 drehten sie «Honeymoon in Vegas»

Nach über 30 Jahren verraten: Sarah Jessica Parker datete Nicolas Cage

Also doch! Am Rande der Dreharbeiten zum Film «Honeymoon in Vegas – Aber nicht mit meiner Braut» sind sich Sarah Jessica Parker und Nicolas Cage – wie von vielen Fans vermutet – nähergekommen. Die Schauspielerin bestätigte in einer Late–Night–Talkshow, dass sie ihren Kollegen gedatet hat.