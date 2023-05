Aerosmith gehen auf eine letzte Tour. Das gab die Rockband um Steven Tyler (75) auf ihrer Homepage bekannt. Die finale Tournee durch Nordamerika startet am 2. September 2023 in Philadelphia und endet am 26. Januar 2024 im kanadischen Montreal. Gast auf der «Peace out»-Tour ist die Band The Black Crowes. Aerosmith wird dabei nur in den USA und in Kanada auftreten, Europa-Termine sucht man auf ihrer geplanten Tour vergebens.