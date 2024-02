Nach über 50 Jahren: Paul McCartney hat seinen gestohlenen Bass zurück

2018 startete die Initiative «The Lost Bass». Höfner–Mitarbeiter Nick Wass rief die Aktion ins Leben. Richtig Fahrt nahm die Suche aber erst im Mai 2023 auf, als sich zwei Journalisten einklinkten. Zunächst nahmen die Hobbydetektive an, dass der Bass 1969 abhandenkam, während der Aufnahmen zu «Let it Be», dem vorletzten Album, dass die Fab Four aufnahmen und das letzte, dass sie veröffentlichten.