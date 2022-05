Doch die Absage betrifft wohl nicht nur die Konzerte, denn die in Saarbrücken geborene Künstlerin schreibt weiter: «Sollte mein PCR Test positiv sein, darf ich am Sonntag [15. Mai, Red.] nicht im ‹Fernsehgarten› auftreten, was mich unendlich traurig macht, denn ich hatte mich besonders auf diesen Auftritt gefreut», so Nicole über die beliebte ZDF-Sendung, die diesmal auf den Tag nach dem ESC-Finale (14. Mai) in Turin fällt. «Ich halte euch auf dem Laufenden...», schliesst die Sängerin ihren Post.