Nach Unfall: Angelina Jolies Sohn kann Intensivstation verlassen

Pax Jolie–Pitt ohne Helm auf belebter Strasse

Pax Jolie–Pitt wurde am Montag, 29. Juli, ins Krankenhaus eingeliefert. Wie «TMZ» berichtete, habe sich der Unfall gegen 17 Uhr Ortszeit auf dem Los Feliz Boulevard, einer belebten Strasse in LA, ereignet. Der 20–Jährige habe zu dem Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm getragen, als er das Heck eines Autos an einer roten Ampel gerammt haben soll. Laut Bericht habe er eine Kopfverletzung und Hüftschmerzen erlitten.