Jay Leno erlitt Mitte November bei einem Brand schwere Verbrennungen. In seiner Garage hatte sich wohl beim Schrauben an einem Auto Benzin entzündet. Der Talkmaster trug im Gesicht, am Hals, den Armen und an der Brust Verbrennungen davon und musste sich Hauttransplantationen unterziehen. Am 22. November wurde Leno aus dem Krankenhaus entlassen.