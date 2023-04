Nach Unfall: Jeremy Renner mit Seniorenroller im Freizeitpark

In einem emotionalen Interview mit Diane Sawyer (77) sprach Renner kürzlich darüber, dass er kämpfen und nicht aufgeben wollte. Er habe sich dazu «entschieden, zu überleben». Gleichzeitig erzählte Renner, dass er sich im Krankenhaus trotzdem auf seinen möglichen Tod vorbereitet hatte. «Ich schreibe also Notizen in mein Handy, die die letzten Worte an meine Familie sind», erklärte er unter Tränen.