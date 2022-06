Nach Urteil: Plattform löscht Spendenkampagne für Amber Heard

Amber Heard kann Strafe «definitiv nicht» zahlen

Depp soll laut des Urteils im Prozess zwar zwei Millionen US-Dollar Strafe zahlen, seine Ex-Frau traf es jedoch deutlich härter. Sie solle ihm 15 Millionen Dollar überweisen, hiess es von Seiten der Jury. Wegen geltender Gesetze in Virginia, wo der Prozess stattfand, muss sie aber nur 10,35 Millionen Dollar aufbringen. Auch dies werde Heard nicht möglich sein, hatte ihre Anwältin im Fernsehen erklärt. Auf die Frage, ob die 36-Jährige in der Lage dazu sei, den Betrag zu zahlen, antwortete Elaine Bredehoft in der Show «Today»: «Oh nein, definitiv nicht.» Dazu solle es aber nicht kommen, denn Heard plane, in Berufung zu gehen.