Nach Vegas-Absage: Adele entschuldigt sich bei Fans per Videocall

Sängerin Adele (33) hat ihre Auftritte in Las Vegas, Nevada, wegen coronabedingter Verzögerungen bei der Produktion auf unbestimmte Zeit verschoben. Das teilte sie kurz vor der Premiere via Social Media und unter Tränen ihren Fans mit. Die Auftritte sollten am Freitag (21. Januar) im Colosseum des Caesars Palace Hotels beginnen. Wie unter anderem die britische «Daily Mail» berichtet, entschuldigte sich die Musikerin per Videocall bei einigen treuen Fans, die bereits nach Las Vegas gereist waren, um sie auf der Bühne zu sehen.