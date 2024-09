Mit Film «Maria» auf Promotour

Nach Venedig: Angelina Jolie begeistert bei Filmfestival in Colorado

Angelina Jolie ist weiter auf Promotour für ihren Film «Maria». Nachdem sie die Filmfestspiele in Venedig am Donnerstag besucht hatte, stand nun die Nordamerika–Premiere des Films beim Telluride Film Festival an. In Venedig sorgte an diesem Wochenende dafür ihr Ex–Mann für Aufsehen.