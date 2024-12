Nach Vergewaltigungsvorwurf: Jay-Z mit Familie auf dem roten Teppich

Beyoncé und Blue Ivy glänzen in Gold

Die Familie strahlte über das ganze Gesicht, als sie am Montagabend (9. Dezember) bei der Filmpremiere im Dolby Theatre in Hollywood, Kalifornien, auf dem roten Teppich posierte. Der Rapper trug bei seinem Auftritt einen braunen Anzug, ein weisses Hemd und eine schwarze Krawatte, während die Damen an seiner Seite in auffälligen Gold–Roben glänzten. Beyoncé hatte ein tief ausgeschnittenes, metallisch–goldenes Kleid gewählt. Ihre älteste Tochter trug ein goldenes, trägerloses Ballkleid, dessen ausladende Schleppe teilweise sogar von ihren berühmten Eltern getragen wurde, damit Blue Ivy laufen konnte.