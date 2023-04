Nach Vermisstenmeldung: Drake Bell von der Polizei gefunden

«Drake & Josh»-Star Drake Bell (36) ist nach einer Such-Aktion via Social Media wieder aufgetaucht. Das berichtet unter anderem «Page Six». Demnach soll der Schauspieler in Kontakt mit der Polizei in Daytona Beach stehen. Unklar sei, wo er sich in der Zwischenzeit aufgehalten habe. In einem Update auf der Facebook-Seite der Polizeibehörde heisst es: «Die Beamten hatten Kontakt mit Mr. Bell, er ist in Sicherheit.»