Nach verwirrenden Todesmeldungen: Was macht Entertainerin Ellen DeGeneres jetzt?

Entertainerin Ellen DeGeneres (65) wurde Anfang der Woche Opfer von falschen Todesmeldungen. Auf der Plattform X (früher Twitter) machte am 30. August der Hashtag #ripellen (dt. «Ruhe in Frieden, Ellen») die Runde, zahlreiche User äusserten ihr Beileid. Doch nun stellt sich heraus: alles nur ein Fake. Denn DeGeneres ist quietschfidel und am Leben, wie auf aktuellen Fotos der «Daily Mail» zu sehen ist. Die Bilder zeigen die 65–Jährige auf dem Parkplatz eines Shoppingcenters im kalifornischen Montecito.