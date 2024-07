Nach vier Jahren Pause: Katy Perry kündigt neues Album an

143 steht für «Ich liebe dich»

«143» ist ein Code für «I love you» (deutsch: Ich liebe dich), der in den frühen 1990er–Jahren oft in Nachrichten verwendet wurde, die mit Pagern versendet wurden. «Ich habe mich auf den Weg gemacht, ein mutiges, überschwängliches, festliches Dance–Pop–Album mit dem symbolischen 143, dem numerischen Ausdruck der Liebe, als durchgehende Botschaft zu erstellen», kündigt die Amerikanerin an. Weitere Details gibt es noch nicht.