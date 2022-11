Nach Vorwürfen gegen Kanye West: Adidas kündigt Untersuchung an

Ein Sprecher von Adidas bestätigte die Untersuchung jetzt in einer Stellungnahme, die unter anderem dem «Rolling Stone» vorliegt. Es sei derzeit nicht klar, «ob die in einem anonymen Brief erhobenen Anschuldigungen wahr sind», heisst es. «Wir nehmen diese Anschuldigungen jedoch sehr ernst und haben die Entscheidung getroffen, sofort eine unabhängige Untersuchung der Angelegenheit einzuleiten, um die Vorwürfe zu klären.»