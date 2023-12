Nach Vorwürfen: Til Schweiger hat «oft genug Scheisse gebaut»

Til Schweiger: Entschuldigen, dafür geradestehen und nicht auf andere zeigen

«Ich bin mit mir schon immer im Reinen gewesen. Auch, wenn ich mal Scheisse gebaut habe», erklärt der Schauspieler und Regisseur. So habe er seinen Kindern etwa stets gesagt, dass es in Ordnung sei, Fehler zu machen. Man müsse dafür aber «auch geradestehen, sich entschuldigen und – daran halten sich viele Leute nicht – die Fehler nicht den anderen in die Schuhe schieben oder mit dem Finger auf andere zeigen».