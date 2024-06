Nach wenigen Monaten: Billy Ray Cyrus soll Scheidung eingereicht haben

Unüberbrückbare Differenzen und unangemessenes Verhalten

Als Grund für den Antrag ist neben den berüchtigten «unüberbrückbaren Differenzen» demnach auch ein «unangemessenes Verhalten in der Ehe» angegeben. Darüber hinaus bitte Cyrus um eine Annullierung der Ehe wegen angeblichen Betruges. Was genau passiert sein soll, ist nicht bekannt. Eine Anfrage des Magazins an Sprecher der beiden Künstler wurde bis zum Erscheinen des Artikels nicht beantwortet.