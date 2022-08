Nachdem in der vergangenen Woche bekannt geworden ist, dass Hollywood-Star James Franco (44, «127 Hours») im kommenden Biopic «Alina of Cuba» den kubanischen Revolutionsführer Fidel Castro (1926-2016) spielen wird, tobt in den USA eine erhitzte Debatte. So kritisierte der in Kolumbien geborene US-amerikanische Darsteller John Leguizamo (62, «John Wick») Francos Besetzung als Beispiel für das sogenannte «Whitewashing». Der Begriff bezeichnet die in der Hollywood-Historie gängige Praxis, weisse Darsteller für nicht-weisse Figuren zu besetzen. Entsprechende Social-Media-Posts Leguizamos erhielten online viel Zuspruch.