Nach Winnie Puuh: Auch aus Micky Maus wird ein Horrorfilm

Horrorfilm im Anschluss an «Winnie the Pooh: Blood and Honey»

Erst im vergangenen Jahr war der Horrorfilm «Winnie the Pooh: Blood and Honey» in den deutschen Kinos erschienen, nachdem auch die erste Version der beliebten Kinderbuch–Figur Winnie Puuh lizenzfrei geworden war. Obwohl das Machwerk von Regisseur Rhys Frake–Waterfield miserable Kritiken erhielt, konnten bei einem Budget von nur 100.000 US–Dollar 5,2 Millionen Dollar an Einnahmen generiert werden – ein gigantischer finanzieller Erfolg. Eine Fortsetzung ist auch bereits in der Mache. Der neue Horrorfilm «Mickey's Mouse Trap» beschreitet hier einen ähnlichen Weg.