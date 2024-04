Nach Wirbel um Ex-Schwager Liam Hemsworth: Noah Cyrus verteidigt sich

«Es gibt keine grössere Freude, als zu sehen, wie ihr euch über den dümmsten Scheiss so sehr aufregt, dass es so unterhaltsam und lustig ist», schrieb sie laut «Just Jared» in einem inzwischen gelöschten Instagram–Beitrag. Weiter betonte sie, dass die Kommentare ihr völlig egal seien. Am Wochenende hatte Noah Cyrus für Wirbel gesorgt, da sie bei einem Selfie von Mileys Ex–Mann auf «gefällt mir» gedrückt hat, das er auf Instagram gepostet hatte. Darauf posierte Liam Hemsworth in einem Tanktop und stellte seine Muskeln zur Schau. «#Legday», betitelte der 34–jährige «Hunger Games»–Star den Schnappschuss. Der Schauspieler war von 2018 bis 2020 mit Popstar Miley Cyrus verheiratet. Die Trennung verarbeitete die Sängerin in ihrem Hit «Flowers».