Nach Wirbel um Festnahme: Familienidylle für Britney Spears

Einem Sprecher von Britney Spears zufolge kann der Vorfall «hoffentlich der erste Schritt zu einem längst überfälligen Wandel in Britneys Leben sein.» Laut dem Sprecher soll sich ihre enges Umfeld um ihre Söhne sich verstärkt um die Skandalsängerin kümmern: «Ihre Liebsten werden einen längst überfälligen Plan erarbeiten, um sie auf Erfolg und Wohlbefinden auszurichten». Der Segelausflug könnte ein Teil dieses Plans sein.